“Lorenzo vive ancora”: ai Resinelli una serata per ricordare Mazzoleni a 30 anni dalla morte

Sabato 25 luglio ai Piani Resinelli video inedito e testimonianze di amici e compagni di montagna per ricordare Lorenzo Mazzoleni

L’appuntamento, a ingresso libero, sarà moderato da Alberto Benini; dal 18 al 31 luglio anche una mostra fotografica dedicata

PIANI RESINELLI – Trent’anni dopo la scomparsa, i Piani Resinelli si preparano a ricordare Lorenzo Mazzoleni con una serata che unirà immagini, testimonianze e ricordi dedicata all’alpinista che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle 21, in Piazza della Chiesa, dove l’Associazione Namasté e l’Associazione Amici di Lorenzo daranno vita a “Lorenzo vive ancora”, iniziativa promossa nel trentesimo anniversario della sua scomparsa.

Nel corso della serata sarà proiettato un video inedito, affiancato dalle testimonianze di amici e compagni di montagna che con lui hanno condiviso esperienze e passione per l’alpinismo. A guidare l’incontro sarà Alberto Benini, storico dell’alpinismo, chiamato a presentare e moderare gli interventi.

L’iniziativa, a ingresso libero, è sostenuta dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino insieme ai Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello del Lario e Lecco, e in caso di maltempo sarà trasferita al Centro Servizi Marco e Pietro Della Santa, in via Escursionisti 29.

Ma il ricordo non si fermerà alla serata di sabato. Dal 18 al 31 luglio, infatti, la Sala Informazioni Turistiche dei Piani Resinelli ospiterà una mostra fotografica dedicata all’alpinista, il cui sguardo, come affermano gli organizzatori, “continua a salire”.