Maltempo. Il Cai annulla la gara in salita Ballabio-Resinelli

Salta la 19^ edizione della gara in salita Ballabio-Resinelli

Previsto maltempo: “Vogliamo salvaguardare la sicurezza dei concorrenti”

BALLABIO – Era in programma per domani, sabato 21 ottobre, ma a causa delle pessime previsioni meteo il Cai Ballabio è stato costretto ad annullare la 19^ edizione della gara in salita Ballabio-Resinelli. Quest’anno, oltre alla partecipazione in skiroll, la gara era stata aperta anche alle Mtb e E-bike. “In un’ottica di sicurezza verso i concorrenti, la gara di risalita Ballabio-Resinelli è stata annullata” hanno fatto sapere dal Cai.