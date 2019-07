Montagna. Il Cai Ballabio sulla strada delle 52 gallerie

Sabato scorso l’escursione per l’associazione del presidente Anemoli

Alla fine di luglio appuntamento in Val Biandino con l’Alpinismo Giovanile

BALLABIO – Il Cai Ballabio, sabato scorso, ha effettuato l’escursione alla Bocchetta di Campiglia (VI) per vedere la strada delle 52 gallerie (o strada della Prima Armata).

“Lo scenario che ci si è mostrato ci ha fatto subito dimenticare il tempo trascorso in macchina per raggiungere la destinazione (circa tre ore)”.

“Si rimane increduli dell’immenso lavoro fatto nel periodo della Prima Guerra Mondiale per costruire le 52 gallerie, ed esterrefatti dal panorama che offre il monte Pasubio. Una gita idonea per grandi e piccoli (prestando sempre attenzione a dove si mettono i piedi) calcolando che l’ascesa dura circa due ore e trenta. Il ringraziamento va al gestore e allo staff del rifugio Papa per l’accoglienza e i preziosi consigli e a tutti gli intervenuti”.

Il Cai Ballabio pensa già al prossimo appuntamento con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile e i genitori con l’attendamento in Val Biandino alla fine di luglio.