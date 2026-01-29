Neve ai Piani di Artavaggio, impianti attivi e attività per le famiglie

Da sabato 31 gennaio impianti aperti il sabato e la domenica

Funivia Moggio-Artavaggio in funzione dalle 8.30 alle 17

LECCO – Con le recenti nevicate che hanno interessato le vette lecchesi, entra nel vivo la stagione invernale ai Piani di Artavaggio. A partire da sabato 31 gennaio, i tapis roulant della stazione saranno aperti al pubblico nei fine settimana, consentendo l’accesso alle aree dedicate alle attività sulla neve.

La località si rivolge in particolare alle famiglie e a chi cerca un approccio alla montagna improntato a ritmi più lenti. I campi scuola, dotati di impianti pensati per i più piccoli e piste ampie, sono destinati a chi muove i primi passi sugli sci, con il supporto dei maestri. È inoltre attiva l’area riservata a bob e slitte, servita da tapis roulant per la risalita e collocata in prossimità dell’arrivo della funivia.

Per chi predilige un’attività più sportiva, i Piani di Artavaggio offrono percorsi dedicati alle ciaspolate e itinerari di scialpinismo, pensati per diversi livelli di preparazione.

L’apertura dei tapis roulant è prevista il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 16.30, con tariffa giornaliera fissata a 15 euro. La funivia Moggio-Artavaggio sarà in funzione dalle 8.30 alle 17.00, con pausa tra le 12.15 e le 13.30.