Neve. In montagna elevato pericolo valanghe: la mappa del rischio

Forte rischio di valanghe in montagna a causa delle precipitazioni nevose

L’Arpa alza l’allerta “rossa” e “arancione” in Lombardia

LECCO – Neve fresca, dovuta alle forti nevicate di questi giorni, e vento alzano il pericolo di valanghe sulle montagne lombarde. L’Arpa ha evidenziato il forte rischio (livello 4) di slavine sulle Alpi Retiche Occidentali, Retiche Centrali, Retiche Orientali, Adamello, Orobie Centrali e rischio marcato (livello 3) Orobie Occidentali, Prealpi Occidentali, Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane.

“Le ulteriori precipitazioni nevose previste, accompagnate da moderata attività eolica, insisteranno sul sovraccarico del manto nevoso che, soprattutto oltre il limite del bosco, presenta ancora condizioni di precaria stabilità” scrive Arpa nel suo bollettino.

“Alle quote più elevate il distacco di lastroni di grandi dimensioni permarrà diffuso, nei siti noti, non ancora scaricati, si potranno verificare valanghe anche molto grandi. A quote inferiori saranno probabili frequenti scaricamenti e valanghe di piccole e medie dimensioni. Il distacco provocato sarà ancora possibile al passaggio di un singolo escursionista”.

Martedì il limite delle nevicate si attesta intorno a 600-800 metri di quota. Neve fresca prevista 5-20 cm su Prealpi, 20-40 cm sui restanti settori.