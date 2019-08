Pakistan, Annovazzi conquista il Broad Peak, è il suo quarto ottomila

Valerio Annovazzi ha conquistato il Broad Peak, 8047 metri in Pakistan

E’ il quarto ottomila scalato in cinque anni

PRIMALUNA – Si è chiusa nei giorni scorsi la bella avventura di Valerio Annovazzi, il 61enne di Primaluna che ha conquistato, senza l’ausilio di ossigeno, la vetta del Broad Peak, in Pakistan. Con i suoi 8.047 metri è la dodicesima montagna più alta del mondo.

Per Annovazzi, ex muratore in pensione, si tratta del quarto ottomila scalato in cinque anni: la prima vetta conquistata in Himalaya è stato il Cho Oyu (8201 m) nel 2014, seguita dal Manaslu (8156 m) e dal Gasherbrum II (8035). Qui, durante la discesa, l’alpinista ‘per passione’, come si è più volte definito, si era fermato a causa del maltempo al Campo 3 dove era rimasto tre giorni senza cibo, prima di venire salvato. Lo scorso anno Annovazzi aveva dovuto rinunciare al Makalu (8481 m) a pochi metri dalla vetta ma quest’anno tutto è andato per il meglio e il pensionato ha potuto festeggiare l’impresa.

La figlia Chiara ha voluto dedicargli queste parole su facebook: “Dopo 2 infarti e senza dita delle mani a 61 anni mio padre ha raggiunto il suo 4 ottomila! Dopo la delusione dell’anno scorso dove a ‘pochi passi’ dalla vetta è dovuto tornare indietro quest’anno ce l’ha fatta di nuovo! Io che prima di fare qualcosa penso a tutte le ripercussioni che posso avere, poi vedo te, che ci provi sempre sapendo che anche se va male non sarà mai peggio di non averci provato. Sei un esempio di forza e io vorrei tanto essere come te! Ogni volta mi insegni inconsapevolmente qualcosa di nuovo. Grazie papà, sono fiera di te! Ah la prossima volta però non dirmi che vai a fare un semplice trekking”.