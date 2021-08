Parete Fasana, splendida visione! Nella foto di Lanfranchi una dedica speciale…

Quando una “semplice” immagine racconta una storia e riaccende forti emozioni

“Guardando il Pizzo della Pieve ho subito pensato all’amico ‘Cecco’ Galperti e a tutti gli aneddoti sulla sua parete del cuore”

PRIMALUNA – “Ieri, mentre transitavo da Primaluna per la solita ‘scorribanda’ micologica, ho fotografato la storica parete Fasana circondata da una cornice di nubi”. A raccontarci la splendida visione è Mauro Lanfranchi. Un panorama incantato che però, come spesso accade, non si esaurisce nella contemplazione del bello, ma rievoca storie e riaccende emozioni sopite…

Per il fotografo di Lecco è stato un lampo, si è fermato a bordo strada per immortalare quello spettacolo, ma guardando la mitica parete nel mirino della sua macchina fotografica si è ritrovato a pensare a un amico scomparso che è rimasto nel cuore di tutti.

“Il Pizzo della Pieve, con l’impervia parete Fasana, era avvolto da una coreografica cornice di nebbie. La prima cosa di cui mi sono ricordato son stati i numerosi aneddoti sulla ‘sua’ parete del cuore che mi raccontava l’amico alpinista ‘Cecco’ Galperti, recentemente scomparso sul Dente del Gigante. Dedico a Lui questa immagine, nella speranza che da lassù la possa ricordare in questa veste insolita”.