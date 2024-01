Piani di Bobbio. Al Barbisino tracciata la nuova via d’arrampicata “Charlie nel vento”

Autori della nuova via i lecchesi Luca Danieli e Marco Gianola

PIANI DI BOBBIO – L’hanno battezzata “Charlie nel vento” in memoria dell’amico scomparso Giovanni Giarletta che oggi, come 6 anni fa (era il 25 gennaio del 2018), raggiungeva la cima Cerro Torre insieme a Tommaso Lamantia e Manuele Panzeri. Poi la tragedia, che si è consumata pochi giorni dopo, il 16 febbraio, sulle montagne di casa, in Grignetta, incidente nel quale insieme a Charlie perse la vita anche il valsassinese Ezio Artusi.

Una via d’arrampicata misto roccia e ghiaccio nata quasi per caso, un po’ come certe amicizie, che sbocciano da incontro magico che sembra orchestrato dal destino.

Così, lo scorso 20 gennaio, la voglia di “ravanare” era tanta per Luca Danieli e Marco Gianola, anche se le condizioni sulle montagne non erano il massimo a causa del meteo pazzo.

“Abbiamo quindi optato per la zona dei Campelli ai Piani di Bobbio – spiega Luca – raggiungibile comodamente con la cabinovia e una mezzoretta di cammino, una scelta ‘comoda’ e con un basso rischio di buttare via la giornata perché in qualsiasi caso eravamo certi di combinare qualcosa”.

I due portano gli sci per l’avvicinamento e alla fine scelgono la Nord del Barbisino, una parete che arriva a circa 300 metri di dislivello e che, quando ci sono le condizioni giuste, offre un parco giochi naturale per piccozze e ramponi.

“L’ idea era quella di ripetere una via aperta un paio di anni fa, ma ci siamo resi conto che la situazione della neve non era buona. Era tanta e soprattutto non portante – prosegue Luca -. Alla base abbiamo trovato l’amico Cinghio (la guida alpina Cristian Candiotto) con un suo cliente, anche loro qui per valutare il da farsi e che seguiranno dietro di noi per una loro linea”.

Luca e Marco decidono quindi di attaccare dove sembra più semplice, con l’idea che sarebbero potuti tornare sempre indietro tanto “di chiodi ne fanno ancora” si sono detti. Piano piano si addentrano nella parete: “E’ stato divertente nonostante la fatica e la precarietà della salita. Alla fine, dopo circa 6 ore di scalata, sono usciti 6 tiri di corda per circa 350 metri di sviluppo che ci hanno impegnato il giusto e divertiti tanto. Una volta a casa abbiamo scoperto essere una nuova linea che incrocia in un paio di punti una via già esistente, abbiamo deciso di chiamarla ‘Charlie nel vento’ in memoria del nostro amico e compagno di tante avventure Giovanni Giarletta, un piccolo modo per ricordare un grande amico che se n’è andato troppo presto”.

Chapeau!