Giornata da tutto esaurito ai Piani Resinelli

Con il piazzale pieno, non sono mancate le soste “selvagge” e qualche disagio

LECCO – La bellissima domenica di sole ha sorriso alla montagna e in molti hanno deciso di raggiungere i Piani Resinelli per una passeggiata in quota. Lo dimostra il piazzale Daniele Chiappa, principale area parcheggio della località, strapieno di auto nelle foto scattate nel primo pomeriggio.

Esauriti i posteggi, inevitabilmente le auto hanno iniziato a distribuirsi in spazi alternativi, la maggior parte senza creare troppi fastidi, in altri casi invece ci sono state soste ‘selvagge’ che hanno provocato disagi altri altri automobilisti in transito.

Del resto, la questione della viabilità in questa località montana non è una novità ed è all’attenzione dei quattro comuni (Lecco, Ballabio, Mandello, Abbadia) e della Comunità Montana che recentemente hanno siglato la nuova convenzione per la gestione dei Resinelli.