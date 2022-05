Premana. La gita del Cai con gli alunni della scuola secondaria fa il pienone

Ben 100 partecipanti all’escursione che si è svolta oggi dei quali 93 studenti e 7 tra docenti e accompagnatori

Soddisfatto il presidente del Cai Premana Adriano Pomoni: “E’ stata una giornata fantastica”

PREMANA – Una splendida giornata di sole ha accompagnato un vero e proprio esercito di giovani camminatori che oggi, sabato, hanno aderito alla gita con il Cai sezione di Premana.

Ben 100 persone delle quali 93 studenti della scuola secondaria di primo grado (medie) dell’Istituto Comprensivo di Premana e 7 tra accompagnatori del Cai (tra cui il presidente Adriano Pomoni) e docenti hanno messo lo zaino in spalla per compiere un giro ad anello che li ha visti impegnati tutta la giornata.

Partito di buon mattino da Premana il gruppo ha raggiunto la val Fraina dove ha effettuato una prima sosta, per poi ripartire e guadagnare la località Ciarel Quadro dove è stata effettuata una seconda sosta per poi arrivare alla Bocchetta del Larecc, la cima Coppi del Giir di Mont. Da qui il gruppo è sceso al rifugio Casera Vecchia di Varrone dove ha pranzato, per poi sostare e godersi il pomeriggio di sole all’insegna di giochi e divertimento, prima di intraprendere la discesa verso Premana passando dalla valle dei Forni.

“E’ stata una giornata fantastica alla quale hanno aderito tutte le classi, persino quelle che al sabato non fanno lezione hanno deciso di partecipare all’unanimità – ha commentato al termine dell’escursione il presidente dei Cai Premana Pomoni – E’ andato tutto bene e i giovani si sono comportati egregiamente e hanno manifestato una grande voglia di partecipazione e di stare insieme. Un grazie agli accompagnatori e ai docenti che hanno partecipato contribuendo alla buona riuscita dell’escursione”.