Domenica 24 febbraio è in programma il tradizionale Raduno Invernale al Resegone

Dopo la salita la festa continua in Pro Loco con le premiazioni

MORTERONE – Torna il Raduno invernale al Resegone giunto quest’anno alla 15^ edizione.

L’appuntamento è per domenica 24 febbraio con partenza libera da Morterone alle 8.30 (in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata).

Il raduno è aperto a scialpinisti ed escursionisti che potranno scegliere il punto di partenza per la salita alla vetta. L’importante è giungere in cima entro mezzogiorno in modo da ricevere il tagliando con cui, una volta scesi alla Pro Loco di Morterone, sarà possibile ritirare un gadget ricordo.

Alle 13.15 premiazioni ed estrazione di premi a sorteggio. Sarà possibile pranzare alla Trattoria Cacciatori a prezzo convenzionato (cell. 3317625877).