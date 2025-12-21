Regione Lombardia, 5 milioni per la nuova funivia di Artavaggio

Approvato in Consiglio regionale l’emendamento al bilancio 2026–2028 che finanzia il completamento dell’impianto T.P.L. di Moggio

Permetterà di sostituire l’impianto del 1961 con una moderna cabinovia capace di trasportare 1.000 persone l’ora

MOGGIO – Una spinta decisiva alla modernizzazione del comprensorio dei Piani di Artavaggio arriva dal Consiglio regionale della Lombardia, che nel corso della sessione dedicata al bilancio di previsione 2026–2028 ha approvato un emendamento dal forte valore strategico per la Valsassina. La misura, presentata dal consigliere regionale Mauro Piazza (Lega), assegna 5 milioni di euro al Comune di Moggio per completare i lavori di ammodernamento della Funivia T.P.L. Artavaggio.

L’intervento permetterà la sostituzione dell’attuale cabinovia “vai-vieni”, in esercizio dal lontano 1961, con un impianto completamente nuovo, tecnologicamente aggiornato e progettato per raggiungere una portata fino a 1.000 persone all’ora. Un salto in avanti in termini di efficienza, sicurezza e qualità dell’offerta che mira a trasformare l’accesso ai Piani di Artavaggio in un’esperienza moderna e affidabile, adeguata agli standard turistici contemporanei.

Il finanziamento approvato si inserisce all’interno del Patto Territoriale per lo Sviluppo Integrato, siglato il 22 novembre 2024 e condiviso da Regione Lombardia, Comunità Montana Valsassina, Provincia di Lecco, cinque Comuni dell’area e la società I.T.B. S.p.A. Il programma complessivo prevede 35 milioni di euro di interventi, a fronte di un contributo regionale già garantito pari a 13,5 milioni, ora incrementato da questa nuova tranche di risorse.

Il Patto punta alla valorizzazione turistica dei Piani di Artavaggio e dei comprensori limitrofi, rafforzando l’attrattività invernale ma soprattutto incentivando la destagionalizzazione, attraverso servizi efficienti, accessibilità migliorata e un’offerta turistica diversificata.

“La modernizzazione della Funivia Artavaggio – spiega il consigliere Piazza – rappresenta un investimento strategico per lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle aree montane, in un’ottica di attrattività durante tutto l’anno”. Un intervento che, come sottolineato, richiedeva una nuova iniezione di risorse per far fronte sia all’aumento dei costi sia alla necessità di implementare ulteriormente gli standard di sicurezza.

Il consigliere leghista esprime soddisfazione per un progetto seguito da tempo e ritenuto prioritario per il territorio lecchese: “Il finanziamento approvato è un risultato concreto che conferma l’attenzione di Regione Lombardia verso le aree montane. Non si tratta solo di un’opera infrastrutturale, ma di un passo decisivo verso un modello di sviluppo che punta sulla qualità e sulla capacità di attrarre visitatori in tutte le stagioni”.

I Piani di Artavaggio, una delle mete più apprezzate dell’arco alpino lombardo, vivono da anni una fase di rilancio orientata allo sviluppo equilibrato delle attività turistiche. L’area sta investendo nella diversificazione dell’offerta, potenziando proposte estive, primaverili e autunnali accanto alle tradizionali attività invernali.

Il nuovo impianto T.P.L. si pone come elemento cardine di questa visione: maggiore portata oraria, tempi di percorrenza ridotti, accesso più agevole e un’immagine complessiva rinnovata e competitiva rispetto ai principali comprensori alpini.

“L’approvazione di questo emendamento – conclude Piazza – segna un passo fondamentale verso il completamento di un impianto moderno, efficiente e sicuro. Un intervento che migliorerà l’attrattività dei Piani di Artavaggio e offrirà un’immagine rinnovata all’intero territorio”.