Una rassegna a base di montagna, cultura e comunità

Chiuderanno la stagione turistica l’ultima iniziativa di “Scritture in Quota” e la mostra “Alpina – Arte in Quota”

PIANI RESINELLI – Dopo la passeggiata letteraria con Marco Peano incentrata sul suo ultimo libro “Morsi”, continuano gli appuntamenti di “Fare l’autunno” ai Piani Resinelli.

Un’unica rassegna in cui Resinelli Tourism Lab ha deciso di racchiudere gli ultimi eventi della stagione per salutare il periodo ad alta frequenza di visitatori, allacciando ancora una volta in una sola rete montagna, cultura e comunità. Un concetto che passa dall’uso del verbo ‘fare’, indicante la volontà di costruire, immaginare e realizzare a contatto con le comunità e i territori le iniziative a carattere turistico, il tutto in una cornice suggestiva e magica come quella autunnale.

Tra gli eventi ancora in programma l’ultimo appuntamento della rassegna “Scritture in Quota” prevista domenica 16 ottobre, e realizzata in collaborazione con Resinelli Outdoor Experience, Comune di Mandello, Comune di Lecco, Comune di Abbadia Lariana, Comune di Ballabio e Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Protagoniste dell’incontro saranno l’autrice Marina Morpurgo e la musicista/cantante Laura Spreafico, ospiti del Rifugio Carlo Porta. La partecipazione è gratuita, ma per chi lo desidera è possibile consumare un aperitivo al Rifugio Carlo Porta al prezzo simbolico di 10 euro. Prenotazione consigliata inviando una mail a resinellitourismlab@gmail.com.

Domenica 23 ottobre invece sarà la volta della mostra d’arte “Alpina – Arte in Quota” a cura di Riccardo Galimberti e Andrea Uguzzoni. Un vernissage con festa di chiusura invernale che ospiterà presso l’ufficio turistico dei Piani Resinelli due giovanissimi artisti di talento, famosi per dipinti che ritraggono la Grigna e le Alpi. La partecipazione è gratuita.

Terminata la rassegna, l’ufficio turistico chiuderà per la pausa invernale a partire dal 30 ottobre. Per informazioni e prenotazioni consultare: www.resinellitourismlab.com.