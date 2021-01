Il distacco sul versante che ‘guarda’ Ballabio

L’appello a fare attenzione anche dal sindaco Bussola che domani emetterà un’ordinanza di divieto escursioni oltre il Bivacco Emanuela

BALLABIO – Forte rischio slavina sul Monte Due Mani, il Cai di Ballabio mette in guardia gli escursionisti: “Come si vede dalle foto che ci sono state inviate da un escursionista, lungo il sentiero in cresta in prossimità del bivacco, sul versante che guarda Ballabio, c’è un grosso distacco del manto nevoso – si legge nel post pubblicato su facebook dalla sottosezione del Cai – fate attenzione, il rischio slavina è forte”.

Un appello raccolto e condiviso anche dal sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola: “Ho appena ricevuto da Sottosezione CAI Ballabio la segnalazione di un importante distacco del manto nevoso in prossimità del bivacco sulla cresta del Monte Due Mani, con rischio slavina nel lato verso Ballabio Si invita alla massima cautela e ad evitare di avventurarsi in situazioni di potenziale pericolo”.

Il sindaco, vista la pericolosità della situazione, ha poi annunciato che “domani mattina (sabato, ndr) verrà emessa un’Ordinanza Sindacale di divieto escursioni per quote superiori al bivacco Emanuela“, situato a circa 1.260 metri.