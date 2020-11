Sci. Allo studio della regione linee guida comuni per la prossima stagione sciistica

1,4 milioni di euro per i gestori di impianti in Lombardia

“Vogliamo arrivare pronti per quando si potrà tornare a sciare”

LECCO – Ammonta a 1,4 milioni di euro il contributo regionale stanziato dall’assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, per il bando ‘Innevamento’ che si pone anche come strumento di sostegno per le attività risultate penalizzate dalle restrizioni provocate dalla diffusione del coronavirus.

Il contributo è destinato ai gestori di piste da sci e di impianti di risalita che operano nei comprensori sciistici lombardi delle diverse discipline di sci alpino e sci di fondo. La misura regionale contribuisce annualmente a ristorare circa il 20% delle spese complessive sostenute dagli impiantisti, per un totale di 34 beneficiari. In provincia di Lecco è uno il gestore, Imprese Turistiche Barziesi, che beneficerà del bando per un totale di 58.693 euro.

I contributi a fondo perduto sono utilizzabili per la copertura dei costi di esercizio. Il bando è finalizzato al sostegno della gestione e all’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dei comprensori sciistici lombardi e comprende il ristoro agli impiantisti per il consumo di energia elettrica, carburante relativo ai mezzi che si occupano della sistemazione e battitura delle piste, oltre all’approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata. “Stiamo lavorando per il futuro e soprattutto per quando potremo tornare a fare sport in tutta sicurezza: il comparto neve regionale – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – va salvaguardato. Con il bando ‘Innevamento 2020’ finanziamo e sosteniamo le spese dagli impiantisti la scorsa stagione con 1,4 milioni di euro. Il mondo della neve è uno dei settori chiave della nostra economia, importante volano per tutto il mondo sportivo invernale”.

Linee guida per la riapertura

“Continua l’impegno quotidiano anche in questo settore sportivo: stiamo lavorando per le linee guida condivise con tutte le regioni dell’arco alpino, da poter seguire immediatamente quando si potrà tornare a sciare – ha aggiunto l’assessore Cambiaghi – Vogliamo infatti arrivare pronti alla riapertura perché sappiamo che le montagne lombarde sono il miglior biglietto da visita del nostro territorio”.