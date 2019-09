Si lancia con la tuta alare dal Forcellino, il video è da brividi

Il volo è stato effettuato giovedì sera da un anonimo

Nel 2011 fu lo statunitense Dean Potter a lanciarsi dal Forcellino

PIANI RESINELLI – Il conto alla rovescia, quindi il salto nel vuoto. Protagonista dello spettacolare volo da brividi è stato un atleta che, nella serata di ieri, giovedì, ha effettuato un lancio con la tuta alare dal Forcellino, l’impressionante parete di roccia che dai Piani Resinelli scende a picco verso il lago.

Il lancio, filmato da amici che erano con lui, è avvenuto giovedì poco prima delle 20.

Non è la prima volta che vengono effettuati lanci dalla parete del Forcellino: nel 2011 era stato il climber americano Dean Potter, ospite a Lecco per una serata alpinistica, a voler salire in cima alla bastionata per effettuare un lancio con la sua tuta alare.