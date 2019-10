Skiroll, E-Bike e Mtb: la gara in salita del Cai Ballabio torna con tante novità

Nuova formula per la gara in salita del Cai Ballabio

Appuntamento sabato 19 ottobre, il via alle ore 15

BALLABIO – Torna, con una formula tutta nuova, la 19^ edizione della gara in salita Ballabio – Resinelli organizzata dal Cai Ballabio con la collaborazione del Comune e di Zenithal.

Partenza alle ore 15 di sabato 19 ottobre da via Confalonieri ma, questa volta, non sarà solo skiroll: la gara sarà aperta anche a Mountain Bike e E-Bike. La strada Lecco – Resinelli sarà chiusa al traffico tra le 14.50 e le 16.15. Le iscrizioni si ricevono alla partenza, presso il Circolo di Ballabio in via Confalonieri, dalle 12 alle 14.15.

La partenza è in linea e i concorrenti dovranno affrontare 8,2 chilometri e 600 metri di dislivello positivo. Ulteriori informazioni sulla pagina FB del Cai Ballabio o al sito www.cai.lecco.it.