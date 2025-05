Soccorso Alpino, ai Piani di Bobbio il corso di specializzazione per il recupero in parete

Il corso è stato organizzato dalla XIX Delegazione Lariana e dalla VI Orobica del CNSAS lombardo

Focus del corso: manovre specifiche, grande sinergia tra i tecnici, forte affiatamento, addestramento e aggiornamento costanti

BARZIO – Venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025 si è tenuto il primo appuntamento del corso di specializzazione in parete, organizzato congiuntamente dalla XIX Delegazione Lariana e dalla VI Orobica del CNSAS lombardo.

Con la supervisione di quattro istruttori, i partecipanti – quattordici tecnici in totale – hanno approfondito le strategie e le procedure d’intervento in parete con accesso al ferito e al compagno, dall’alto e dal basso. Sono scenari d’intervento non troppo frequenti, ma che richiedono manovre specifiche, oltre a una grande sinergia tra i tecnici, forte affiatamento, addestramento e aggiornamento costanti.

Per il corso di specializzazione, nel mese di giugno si terrà l’ultimo appuntamento dell’anno, con una simulazione su una grande parete.