Soccorso Alpino: emergenza valanghe, simulazione all’Alpe Giumello

Tecnici e istruttori del soccorso alpino impegnati in un addestramento

All’Alpe Giumello simulata l’operazione di intervento in caso di valanga

CASARGO – Che cosa succede in caso di valanga? Il CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico riceve l’allertamento dalla Centrale operativa e i tecnici partono.

Arrivati sullo scenario, devono subito capire come muoversi in tempi molto rapidi e sapere esattamente che cosa fare, per guadagnare minuti preziosi; questo è possibile anche grazie a esercitazioni periodiche.

Domenica la stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana ha effettuato una simulazione di intervento in valanga nella zona dell’Alpe Giumello, nel comune di Casargo.

L’esercitazione è cominciata alle ore 8:00, presenti una trentina di tecnici, tre istruttori CNSAS, due operatori sanitari e due UCV, Unità cinofile di soccorso in valanga. La parte introduttiva era sull’utilizzo delle attrezzature di base, Artva, pala e sonda.

E’ poi partita la vera e propria simulazione, con due scenari per due interventi distinti, in cui si è potuto testare le competenze tecniche e anche quelle organizzative per la gestione dei soccorritori sul campo di valanga. Erano presenti anche quattro ragazzi della zona, giovani interessati all’ambiente della montagna e del soccorso alpino, con la speranza che possano diventare nel prossimo futuro a tutti gli effetti operatori del CNSAS.