Soccorso alpino, esercitazione notturna su ghiaccio in Valsassina

20 tecnici alle prese con manovre su ghiaccio in Val Biandino

Tra i presenti quattro aspiranti soccorritori

INTROBIO – Esercitazione di movimentazione su ghiaccio in notturna ieri, venerdì, in Val Biandino per la Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Cnsas. Venti tecnici del soccorso alpino, tra cui quattro giovani che presto affronteranno le selezioni d’ingresso per entrare a far parte del Cnsas, seguiti da un istruttore tecnico, hanno approfondito e ripassato le tecniche e le manovre di progressione su ghiaccio.

Il soccorso ringrazia l’azienda C.A.M.P. di Premana per aver fornito attrezzature di prova come piccozze e ramponi.