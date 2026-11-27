La serata è organizzata dal Cai Ballabio a cura dell’alpinista Tore Panzeri. Presenta Pietro Corti

L’appuntamento è venerdì 4 dicembre alle 21 a Ballabio presso il Centro polifunzionale Due Mani

BALLABIO – Il Cai Ballabio propone un nuovo evento: venerdì 4 dicembre è in programma la serata “Hace cuarenta anos”. A distanza di 40 anni si potranno rivivere le emozioni provate da Tore Panzeri e dai suoi compagni di avventura in Sud America. Tre spedizioni, tre vittoriose conquiste nel regno del vento… dove non esiste il tempo!

Sud America 1986: Aguja Poincenot (3.002 m); Torre Centrale del Paine (2.460 m) e Monte Sarmiento (2.207 m). Testimonianze, racconti, immagini ed emozioni. La serata è a cura di Tore Panzeri, presenta Pietro Corti. Interverranno alcuni dei protagonisti delle spedizioni. L’appuntamento è venerdì 4 dicembre alle 21 a Ballabio presso il Centro polifunzionale Due Mani.