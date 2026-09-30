Sulle orme del Lasco da Taceno a Parlasco: “Le voci delle Alpi” torna tra storia, teatro e musica

Domenica 4 ottobre una passeggiata di circa due ore lungo le antiche mulattiere valsassinesi con interventi teatrali e musicali

A Parlasco visita alla chiesa di Sant’Antonio Abate e possibilità di proseguire la giornata alla “Sagra degli antichi sapori”

TACENO – Da Taceno a Parlasco sulle orme del Lasco, tra antiche mulattiere, teatro, musica e storia locale. Domenica 4 ottobre torna “Le voci delle Alpi” con il terzo appuntamento dell’edizione 2026, dedicato alla figura del Lasco, il leggendario bandito della Valsassina.

L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Casargo, propone una passeggiata turistico-culturale lungo le antiche mulattiere valsassinesi. Ad accompagnare il cammino saranno gli interventi teatrali e musicali curati da Tramm aps – Arte eventi e formazione, con l’attrice Elena Dell’Oro, il chitarrista Giovanni Dell’Era e l’esperto Marco Sampietro.

Il percorso, indicato come semplice e adatto a tutti, avrà una durata di circa due ore e condurrà i partecipanti fino a Parlasco. Qui è prevista una visita guidata alla chiesa quattrocentesca di Sant’Antonio Abate, prima di lasciare spazio al resto della giornata nel borgo.

Parlasco sarà infatti animata dalla “Sagra degli antichi sapori”, dedicata alle eccellenze gastronomiche e culturali del territorio. Chi lo desidera potrà partecipare anche a un percorso degustativo facoltativo, che comprende otto degustazioni e acqua al costo di 15 euro, con pagamento direttamente sul posto.

Il rientro verso Taceno avverrà a piedi lungo l’antica mulattiera che collega i due paesi. I partecipanti potranno percorrerla autonomamente oppure in gruppo, secondo modalità e orari che saranno concordati alla partenza.

Il ritrovo per l’escursione è fissato alle 9 al parcheggio delle Terme di Tartavalle, in via Tartavalle 1 a Taceno. In caso di pioggia, il punto di incontro sarà invece spostato, sempre alle 9, in piazza della Chiesa a Parlasco. Sono consigliati abbigliamento sportivo e scarpe adatte a percorsi su sentiero.

La partecipazione all’escursione è gratuita, con prenotazione consigliata tramite Eventbrite. Chi intende aggiungere anche il percorso degustativo dovrà prenotare entrambi i moduli, quello relativo all’escursione e quello dedicato alla degustazione.

L’appuntamento fa parte dell’edizione 2026 di “Le voci delle Alpi”. L’evento è organizzato dal Comune di Casargo con il sostegno di Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Taceno.