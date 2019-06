Sulle tracce del Triassico in Grigna, serata alla libreria Ibs

Appuntamento giovedì 4 luglio alle 21.30

Interverranno il professor Andrea Tintori e Giovanni Samà

LECCO – All’interno dell’iniziativa “Shopping di Sera”, la libreria IBS+Libraccio di via Cavour propone, per giovedì 4 luglio, ore 21.30, una serata culturale che porterà a scoprire tracce del Triassico in Grigna.

“Il professor Andrea Tintori ci accompagnerà, con la passione che lo contraddistingue da sempre, alla scoperta dei fossili, risalenti al periodo del Triassico, emersi ai piedi della Grigna. E’ sorprendente pensare come, sul fianco della montagna lecchese potessero nuotare dei pesci”.

Proprio nel mese di aprile è stato pubblicato uno studio, firmato dal professore italiano, sulla Rivista italiana di Paleografia e Stratigrafia riguardante Saurichthys, il pesce considerato uno dei principali predatori del Triassico.

Oltre a questo esemplare sono stati ritrovate una ventina di specie diverse tra pesci, crostacei e bivalvi, scoperti in anni recenti sotto la cima del Grignone. Il professor Tintori dialogherà con l’autore Giovanna Samà.