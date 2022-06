In programma un’uscita a Finale Ligure saltata per il maltempo

Il gruppo del Cai Ballabio ha cambiato meta optando per un itinerario vicino a casa

BALLABIO – Seconda uscita in ferrata per il Cai Ballabio. Causa brutto tempo non è stato possibile effettuare la prevista uscita a Finale Ligure e è per questo che l’accompagnatore, Alberto, ha optato per un’uscita casalinga sulla Gamma 1.

Le ferrate sono sicuramente itinerari molto emozionanti ma che richiedono un buon livello tecnico e un buon livello di allenamento condizioni necessarie per un’uscita divertente in compagnia.