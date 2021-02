Val Biandino: il rifugio Santa Rita “abbracciato” dalla neve

Il rifugio si trova a quota 2mila metri

INTROBIO – Immagini fiabesche quelle scattate oggi, giovedì 4 Febbraio, dal premanese Fausto Pomoni “Tafe” (che ringraziamo) salito, sci ai piedi, fino al rifugio Santa Rita, a quota 2mila metri.

Rifugio posto sulla dorsale che divide la Val Biandino dalla Val Varrone.

La neve ha sommerso i tavoli di legno esterni ed ha reso inaccessibile l’ingresso principale del rifugio, con la coltre bianca che ha quasi raggiunto il secondo piano del rifugio.

Condizioni che non si verificavano ormai da anni e rese possibili grazie alla neve scesa copiosa nei giorni scorsi in tutta la Valsassina e non solo, regalando scenari magici come questo.

Di seguito una foto d’archivio che, paragonata a quelle scattate oggi, fa ben capire la quantità di neve che si è accumulata fino ad ora.