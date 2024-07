Valsassina. Due interventi e un’esercitazione per il Soccorso Alpino

Soccorse due donne, uno tra Introbio e Biandino, l’altra tra Pasturo e Alpe Coa

Quindici i tecnici impegnati in un’esercitazione in zona Belvedere a Introbio

INTROBIO/PASTURO – Due interventi nel fine settimana per i tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. In entrambi i casi a essere protagoniste due donne: uno nel primo pomeriggio di sabato tra Introbio e Biandino, il secondo domenica mattina in zona Cornisella, tra Pasturo e l’Alpe Coa.

Oltre a essere impegnata in operazioni di soccorso, sabato pomeriggio la Stazione di Valsassina – Valvarrone ha organizzato un’esercitazione nella zona del Belvedere, nel comune di Introbio.

Lo scopo era quello di rivedere le strategie di recupero di infortunati nella zona boschiva che si affaccia sulla cascata di Introbio, dove negli ultimi anni sono stati effettuati interventi di soccorso, alcuni anche gravi. L’attività ha coinvolto quindici tecnici, in presenza di un istruttore nazionale del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.