Valsassina. Nasce l’ALT(r)A VIA, un nuovo cammino tra le ex stazioni sciistiche

Le prime due uscite sono in programma domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre e saranno aperte a tutti. Durante le giornate verranno raccolti testimonianze, ricordi, idee e punti di vista che contribuiranno alla realizzazione di una mappa di comunità, pensata per affiancare al percorso anche gli aspetti immateriali del territorio.

Si comincerà domenica 27 settembre con l’esplorazione della tappa Ballabio-Resinelli. Il ritrovo è fissato alle 11 al Municipio di Ballabio: dopo un primo momento di confronto, la camminata partirà dal centro del paese e attraverserà le vie del nucleo storico, Cascina Piazza e l’Alpe Campo, per poi rientrare attraverso la Val Grande. Il percorso ad anello sarà di poco meno di 5 chilometri, con circa 350 metri di dislivello.

La seconda uscita, dedicata alla tappa Resinelli-Rifugio Porta, si terrà domenica 4 ottobre. Il ritrovo sarà alle 11 al parcheggio di piazza XXV Aprile a Pasturo. Anche in questo caso alla passeggiata sarà affiancata un’attività partecipativa. Le indicazioni definitive sul tracciato e sulle modalità di accesso alla parte in quota saranno comunicate ai partecipanti dopo le necessarie verifiche logistiche.

Entrambe le giornate si apriranno con un momento interattivo curato dalla Cooperativa Eliante Onlus, nel quale sarà possibile condividere conoscenze, percezioni e proposte. Seguirà la camminata, accompagnata dalle guide esperte di NatLink. Le iniziative sono aperte a tutti e non richiedono una preparazione fisica specifica; per le due uscite è previsto il pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Il progetto nasce nel contesto della trasformazione che interessa il turismo invernale in Valsassina. Secondo i dati riportati dai promotori, negli ultimi cinquant’anni le nevicate sono diminuite mediamente del 30%, rendendo più fragile un modello turistico ed economico legato principalmente alla presenza della neve. “Incontrarsi in cammino” intende contribuire alla costruzione di un’alternativa culturale, ambientale ed economica capace di valorizzare la montagna durante tutto l’anno.

Al centro del progetto c’è l’“ALT(r)A VIA PER LA VALSASSINA”, un cammino di sette giorni destinato a collegare cinque ex stazioni sciistiche, mettendo in relazione biodiversità, paesaggio, tradizioni locali e patrimonio culturale. Sono previste la mappatura dell’intero itinerario e la realizzazione della cartellonistica e dei materiali informativi relativi alle prime due tappe.

L’iniziativa è promossa da Cooperativa Eliante Onlus, RIFAI – Rete Italiana dei Facilitatori delle Aree Interne, Resinelli Tourism Lab, NatLink e Comune di Ballabio, con il patrocinio del Comune di Pasturo e il contributo di Fondazione Cariplo.