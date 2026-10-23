Valsassina. Riecheggiano i campanacci delle mandrie in transumanza verso valle

Oggi in ritorno dalla Val Biandino verso le stalle di Pasturo

Si chiude la stagione dell’alpeggio, le mandrie tornano a valle

INTROBIO- Puntuale come sempre, il bestiame ritorna a valle chiudendo la stagione e rinnovando, con un po’ di malinconia, il suo appuntamento al prossimo anno.

Partendo dalla Val Biandino le mucche si sono messe in marcia per tornare a Pasturo ripercorrendo a ritroso la stessa via che avevano attraversato quattro mesi prima, quando a giugno avevano lasciato il Paese per andare in alpeggio.

E con le mandrie ritornano a valle anche i loro pastori che chiudono una stagione impegnativa, ma come sempre gratificante. Nei loro volti si legge la passione che ogni anno dedicano alla loro attività.

Si chiama demonticazione il percorso inverso che le mandrie percorrono per ritornare nelle proprie stalle con l’arrivo del primo freddo. È il contrario della monticazione, che avviene ad inizio estate quando le mucche salgono in Alpeggio in alta montagna dove la neve si è ormai sciolta lasciando spazio a distese rigogliose di erba fresca, che permette alle mucche di produrre ottimo latte perfetto per la preparazione di buonissimi formaggi.

È così che avviene la transumanza, una tradizione antica che si ripete ogni anno in tutta Italia e la Valsassina non manca all’appello.

A far compagnia alle due aziende agricole di Pasturo, quest’anno de n’è aggiunta una terza di Primaluna, confermando l’importanza di questa tradizione per le montagne Lecchesi.

Un evento che ogni anno attira l’attenzione dei cittadini, che affascinati dalla magia della transumanza si fermano per assistere allo spostamento delle mandrie.

La transumanza è stata riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità ribadendone l’importanza per il nostro territorio.