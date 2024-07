Valsassina. Sicurezza in montagna, ai ragazzi la spiega il Soccorso Alpino

Terminate le giornate dedicate a informare i ragazzi del Camp Rifugio Ratti Cassin

A portarle avanti i tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone

BARZIO – Giunte a conclusine le giornate di informazione dedicate ai ragazzi del Camp Rifugio Ratti Cassin dei Piani di Bobbio. L’iniziativa, effettuata dai tecnici della Stazione Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, è una tradizione che va avanti ormai da cinque anni.

Tutti i martedì pomeriggio dei mesi di giugno e luglio, i volontari del Soccorso Alpino hanno incontrato giovani provenienti, per la maggior parte, dall’hinterland milanese. L’obiettivo è stato quello di fare conoscere il mondo del soccorso e dell’andare in montagna in sicurezza.