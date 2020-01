Tra Juve e Inter, sulla Gazzetta, anche i Piani di Artavaggio

“Ciaspolare sulle montagne a due ‘passi’ da Milano”

La Gazzetta dello Sport fa “tappa” in Valsassina

MOGGIO – “Ciaspolare sulle montagne a due ‘passi’ da Milano”, è questo il titolo che la Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo più famoso d’Italia, ha dedicato ai Piani di Artavaggio. Nella sue versione on line (Gazzetta.it), tra un articolo sulla Juventus e un altro sull’Inter, c’è anche un servizio dedicato alla neve e, in particolare, alla splendida area dei Piani di Artavaggio, vero paradiso per ciaspolatori e scialpinisti.

Un vero e proprio spot non solo per l’area situata sopra il comune di Moggio ma per tutta la Valsassina che si conferma sempre di più un territorio apprezzato dai milanesi per la sua vicinanza. A spiegare, in una video intervista, opportunità e peculiarità dell’area dedicata alle ciaspole Danilo Scaioli, responsabile dell’area sciabile di Bobbio e Valtorta.