Valvarrone, prima spolverata di neve sulle montagne premanesi

Non si tratta di una vera nevicata, ma di una sottile spolverata che annuncia l’arrivo del freddo sulle montagne lecchesi
PREMANA – I primi fiocchi di neve sono arrivati sulle montagne premanesi della Valvarrone, complice il peggioramento delle condizioni meteorologiche dei giorni scorsi e il conseguente abbassamento delle temperature.
Si tratta di una leggera spolverata, lontana da una vera e propria nevicata, ma sufficiente a imbiancare le cime e a regalare al territorio una suggestiva cornice invernale, nel cuore dell’autunno.
Intanto domani, venerdì, è previsto di nuovo una parentesi di maltempo con una perturbazione che raggiungerà l’Italia settentrionale da Ovest. Da sabato invece è atteso un aumento della pressione atmosferica, con condizioni più stabili. Una parentesi che potrebbe essere solo parzialmente interrotta domenica 25 ottobre, quando un fronte freddo in discesa da Nord lambirà l’arco alpino.
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