Contributo dal Soccorso Alpino della Valsassina per il rifugio Bogani danneggiato dai vandali

I soccorritori devolvono il loro compenso per l’assistenza alla Esino Skymarathon

ESINO LARIO – Continua la solidarietà nei confronti del Rifugio Bogani e dopo la raccolta fondi tra gli escursionisti (vedi articolo) anche la Stazione di Valsassina e Valvarrone del Soccorso alpino ha deciso di dare un aiuto concreto al rifugio sul Grignone che nei primi giorni di maggio ha subito atti vandalici e danneggiamenti da parte di sconosciuti (leggi qui).

“Il Soccorso alpino vuole fare sentire il proprio sostegno e ha deciso di non restare in silenzio, davanti a questo scempio – spiegano dal CNSAS – in accordo con l’associazione polisportiva di Esino Lario Asd e i gestori del rifugio, Mariangela ed Enrico Benedetti, tutti i volontari della Stazione Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana hanno deciso di devolvere al rifugio la somma prevista per l’assistenza prestata durante la gara di corsa in montagna ‘Esino Skimarathon Extreme 35 km’, svoltasi sabato”.

Il percorso della manifestazione ha interessato le cime principali e i sentieri della Valsassina, toccando vari rifugi, tra cui il Bogani.

“Le associazioni del territorio presenti in Valsassina sono legate da una collaborazione molto forte – sottolineano dal soccorso alpino – per riuscire a fronteggiare i momenti di emergenza o di richiesta di aiuto che riguardano la comunità e anche questo ne è l’esempio. I rifugi svolgono un ruolo molto importante a presidio della montagna e sono un riferimento per i soccorritori durante le operazioni: i gestori del rifugio Bogani sono sempre stati attenti alle esigenze del Soccorso alpino e questo è il nostro modo per ribadire la gratitudine nei loro confronti”.