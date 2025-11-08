Vivere la montagna 2025: tutto esaurito per “Il mio cammino”

Al Cineteatro Ferrari ci saranno altre tre proiezioni per chi si è perso il documentario di Bill Bennett

Il prossimo appuntamento è il 26 novembre con “Sophie Lavaud: L’ultima cima”

GALBIATE – Continua la programmazione della rassegna Vivere la Montagna al Cineteatro Ferrari di Galbiate con un triplo bis per il film “Il mio cammino” che nella serata del 29 ottobre ha registrato il tutto esaurito. Date le tante richieste, gli organizzatori hanno quindi deciso di aggiungere altre tre proiezioni.

Due si terranno martedì 11 novembre, una al pomeriggio alle 15 ed una in serata alle 21. Un’altra sarà il giorno seguente mercoledì 12 novembre alle ore 21. Martedì il film sarà proposto con un ingresso speciale al prezzo di 5 euro in entrambe le fasce orarie.

L’appuntamento successivo della rassegna è per mercoledì 26 novembre, sempre alle 21 con Sophie Lavaud: L’ultima cima. La pellicola racconta la storia dell’alpinista Sophie Lavaud che è a una sola vetta dal “grande slam” himalayano. Il film ci immerge nel particolare mondo dell’alpinismo d’alta quota, dove gli scalatori camminano in bilico tra audacia e autoconservazione. L’uscita dell’attesissimo Ski – Il più grande Ski Tour di sempre è invece stata posticipata dalla distribuzione a Gennaio 2026.

Tutti i film saranno in lingua italiana, l’ingresso per i singoli spettacoli è fisso a 7 Euro con riduzioni a 6 per gli iscritti alle associazioni partner (AVIS, Gruppo Alpini M. Barro) oltre che ai Soci CAI. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale www.cferrari.it o direttamente presso la biglietteria del cinema.