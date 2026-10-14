Dote Sport, altri 325mila euro dalla Regione: “Puntiamo a coprire il 100% delle richieste”

Le risorse complessive salgono a 2,6 milioni di euro per ampliare l’accesso allo sport

Nel triennio 2023-2025 la misura ha permesso a oltre 68.000 minori di praticare sport

LECCO – Regione Lombardia aumenta le risorse destinate alla Dote Sport 2025, portando lo stanziamento complessivo a 2,6 milioni di euro. La Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede ulteriori 325.000 euro per ampliare il sostegno alle famiglie e permettere a un numero maggiore di bambini e ragazzi di praticare attività sportiva.

L’obiettivo è arrivare a coprire tutte le domande presentate, rafforzando una misura che punta a rendere lo sport più accessibile e a ridurre gli ostacoli economici alla partecipazione dei giovani.

“Attraverso la Dote Sport vogliamo continuare a garantire un aiuto concreto alle famiglie lombarde e ai giovani del nostro territorio, offrendo a un numero sempre maggiore di ragazzi l’opportunità di praticare attività sportiva”, spiega Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani.

“Con questo ulteriore finanziamento puntiamo a coprire il 100% delle richieste pervenute. Lo sport rappresenta una straordinaria occasione di crescita psicofisica, perché trasmette valori fondamentali come l’impegno, la disciplina e il rispetto degli altri”, aggiunge Picchi.

La misura ha già sostenuto migliaia di giovani sul territorio regionale. Nel triennio 2023-2025, secondo i dati diffusi dalla Regione, Dote Sport ha consentito a oltre 68.000 minori di praticare attività sportiva. Nel solo 2026 sono state assegnate 23.000 doti, pari all’84% delle richieste presentate.

Il nuovo stanziamento punta quindi a estendere ulteriormente la platea dei beneficiari. Tra gli interventi previsti rientra il rafforzamento del sostegno alle famiglie, con una dote per ciascun figlio di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

Resta inoltre alta l’attenzione nei confronti dei minori con disabilità, per i quali sono state rafforzate le misure dedicate. Un aspetto che conferma la volontà regionale di favorire una partecipazione più ampia alle attività sportive.

“Nel triennio 2023-2025 la misura Dote Sport ha consentito a oltre 68.000 minori di praticare attività sportiva. Nel solo 2026 sono state assegnate 23.000 doti, pari all’84% delle richieste. Con questo ulteriore finanziamento abbiamo ampliato il sostegno alle famiglie, con una dote per ciascun figlio tra i 6 e i 17 anni, e rafforzato le misure dedicate ai minori con disabilità”, conclude Federica Picchi.