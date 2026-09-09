Maltempo 2025, al Lecchese 125 mila euro per le spese dei Comuni

Le risorse serviranno a coprire parte delle spese sostenute per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi del 2025

Lo stanziamento rientra nei circa 2,6 milioni di euro destinati dalla Regione

LECCO – La Regione Lombardia incrementa le risorse destinate agli Enti locali che hanno dovuto sostenere spese per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nel 2025. Nel quadro dello stanziamento regionale, alla provincia di Lecco sono destinati 125.350 euro, con contributi rivolti ai Comuni chiamati a intervenire nelle situazioni di emergenza.

La misura è stata approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, di concerto con l’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori. Complessivamente, per gli interventi urgenti degli Enti locali lombardi sono stati messi a disposizione circa 2,6 milioni di euro, con un incremento di 223.500 euro rispetto alla precedente assegnazione.

Per il Lecchese le risorse ammontano appunto a 125.350 euro. Nel dettaglio, i contributi indicati sono 24.000 euro a Verderio, 4.000 euro a Olgiate Molgora, 22.550 euro a La Valletta Brianza, 34.000 euro a Lecco, 3.500 euro a Paderno d’Adda, 6.000 euro a Missaglia, 26.000 euro complessivi a Galbiate, 5.000 euro a Olginate e 300 euro a Valvarrone.

A commentare l’assegnazione è Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che sottolinea la ricaduta diretta delle risorse sui bilanci degli enti interessati.

“Sono risorse che arrivano direttamente ai Comuni e che consentono di alleggerire il peso delle spese sostenute per affrontare le emergenze causate dal maltempo – dichiara Zamperini –. È un sostegno concreto a chi, sul territorio, è chiamato ogni giorno a intervenire con tempestività per garantire sicurezza e servizi ai cittadini. Ringrazio l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa per l’attenzione dimostrata e Regione Lombardia per aver mantenuto l’impegno a fianco dei nostri Comuni”.

La decisione si inserisce in un intervento regionale più ampio. Lo scorso luglio la Regione Lombardia aveva infatti messo in campo oltre 5,6 milioni di euro per gli eventi meteorologici del 2025, comprendendo risorse destinate all’assistenza alla popolazione e ai cittadini e alle attività economiche colpite dai danni.

La nuova assegnazione è rivolta in particolare alle spese sostenute dagli Enti locali per fronteggiare nell’immediato le conseguenze del maltempo. Per l’amministrazione regionale, l’obiettivo è sostenere i Comuni negli oneri derivanti dalle emergenze e contribuire a evitare che tali costi ricadano eccessivamente sui bilanci degli enti, incidendo sulle attività ordinarie e sui servizi rivolti alla cittadinanza.