Pastoralismo, premiati in Regione gli studenti delle scuole medie di Cremeno

Alla cerimonia a Milano premiati gli studenti vincitori del concorso regionale sul pastoralismo

Riconoscimento per la classe 1C dell’IC “San Giovanni Bosco” con il video “Valsassina che cammina”

CREMENO – È stata la scuola di Cremeno, in provincia di Lecco, a distinguersi tra i vincitori della seconda edizione del concorso scolastico dedicato al pastoralismo, promosso dalla Regione Lombardia e previsto dalla legge regionale n. 14/2022 sulla valorizzazione di alpeggio, transumanza e tradizioni pastorali.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, alla presenza degli studenti, dei docenti e delle autorità regionali.

Tra i premiati spicca la classe 1C dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Cremeno, composta da 18 studenti e seguita dai docenti Luca Rosania e Ilaria Ammendola, che si è aggiudicata il primo posto nella categoria scuole secondarie di primo grado.

Il riconoscimento è stato assegnato per il video dal titolo “Valsassina che cammina”, giudicato dalla commissione come un “emozionante racconto realizzato dagli studenti in prima persona, di un lavoro antico che ha caratterizzato per secoli il territorio, che rimane ancora oggi un importante settore economico per l’eccellenza delle produzioni e la professionalità dei suoi protagonisti”.

Il lavoro della scuola lecchese si è distinto per la capacità di raccontare il legame tra territorio, tradizione e attività pastorali, valorizzando la Valsassina e il suo patrimonio culturale.

A selezionare le opere è stata una giuria presieduta da Jacopo Scandella, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e composta anche dai consiglieri regionali Pietro Macconi e Giovanni Malanchini, oltre a rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Consiglio regionale.

L’iniziativa ha coinvolto circa 200 studenti e diversi giovani universitari, con una forte partecipazione dagli istituti delle aree montane lombarde. Oltre alla scuola di Cremeno, tra i vincitori figurano anche istituti di Sondrio, Brescia, Bergamo, Varese e Pavia.

Tra i lavori segnalati anche una menzione speciale alla 3C dell’Enac Lombardia – CFP “Canossa” di Bagnolo Mella, che ha realizzato un podcast sul tema del pastoralismo.

Complessivamente, il concorso ha premiato elaborati che hanno saputo raccontare il mondo della pastorizia tra tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio, coinvolgendo scuole primarie, secondarie e università.