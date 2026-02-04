Regione conferma l’”Abbonamento Musei”: numeri in crescita anche a Lecco

L’iniziativa 2026-2028 permette di visitare 241 musei regionali con tariffe agevolate, coinvolgendo cittadini e famiglie

A Lecco, Palazzo delle Paure e mostre hanno registrato oltre 4.300 ingressi nel 2025, confermando l’interesse per le realtà culturali locali

LECCO – Regione Lombardia ripropone per il triennio 2026-2028 l’“Abbonamento Musei”, l’iniziativa che permette ai cittadini di visitare, con una tessera annuale, 241 luoghi della cultura convenzionati sul territorio regionale.

L’iniziativa, proposta dall’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha registrato nel 2025 oltre 279.000 visite dai possessori della tessera, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. Nei dieci anni di attività del progetto, gli ingressi cumulati dagli abbonati in Lombardia hanno superato 1,5 milioni.

A Lecco, i musei convenzionati con l’Abbonamento Musei hanno visto numeri significativi: il Palazzo delle Paure e le mostre hanno totalizzato 4.392 ingressi, mentre altri luoghi culturali della provincia hanno contribuito a diffondere la partecipazione e la fruizione della cultura sul territorio.

“L’abbonamento Musei Lombardia – spiega l’assessore Caruso – incentiva una maggiore frequentazione dei musei, generando nella società lombarda sempre più partecipazione e coinvolgimento. Andiamo avanti con convinzione”.

Nel triennio 2026-2028, Regione Lombardia investirà complessivamente 1 milione di euro per sostenere il circuito museale, presente in tutte le province: Milano (65 musei), Brescia (39), Bergamo (31), Varese (23), Mantova (25), Pavia (18), Como (10), Lecco (6), Sondrio (5), Lodi (3) e Monza (7).

Oltre a Palazzo delle Paure, tra i musei più visitati in Lombardia nel 2025 figurano la Triennale di Milano, la Pinacoteca Ambrosiana e il Museo del Duomo, mentre la provincia di Lecco si conferma con un buon livello di partecipazione, segno dell’interesse verso le offerte culturali locali.

L’Abbonamento Musei rappresenta dunque un’occasione concreta per incentivare la frequentazione dei musei, promuovere la cultura e rafforzare il legame dei cittadini con il patrimonio artistico e storico della Lombardia.