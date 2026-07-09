Siccità, Sertori: “Situazione seria, ma non grave come nel 2022”

Riserve idriche, situazione peggiorata rispetto a settimana scorsa

Già convocato un nuovo Tavolo regionale sul tema il 16 luglio

MILANO – Riserve idriche, la situazione in Lombardia è leggermente peggiorata rispetto alla scorsa settimana. Gli ultimi dati Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente), infatti, confermano il trend di discesa delle riserve idriche: il deficit su scala regionale è passato dal 36 al 40% circa, rispetto alla media del periodo di riferimento. Nello stesso periodo del 2022, tuttavia, il deficit era superiore al 60%, con alcuni bacini che presentavano deficit maggiori del 70 o addirittura anche dell’80%.

“La situazione è seria e merita ovviamente la massima attenzione – commenta l’assessore regionale con delega alla Risorsa idrica, Massimo Sertori – ed è necessaria la collaborazione di tutti i soggetti interessati dalla gestione delle acque”.

“Si tratta – continua Sertori – di un peggioramento atteso, stante la mancanza di precipitazioni nel periodo e le alte temperature che stanno interessando le zone di pianura. Visto il trend, seppur riducendo le erogazioni, si potrà sostenere l’irrigazione almeno fino al 15/20 luglio e consentire il primo raccolto. Il livello dei laghi proseguirà nella discesa verso i livelli minimi di regolazione, seppur attenuata dai rilasci degli invasi idroelettrici che abbiamo concordato la scorsa settimana. Nella seconda decade di luglio saranno pertanto necessarie diminuzioni dei prelievi di acqua per l’agricoltura”.

“Al fine di verificare lo stato delle riserve e definire insieme le prossime azioni – conclude l’assessore Sertori – abbiamo già convocato un nuovo Tavolo regionale per il prossimo 16 luglio”.