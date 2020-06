CALOLZIOCORTE – Anche quest’anno torna la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito (ex IRPEF) per sostenere le attività sociali svolte dal Comune di residenza. Questo comporta che nella compilazione del modello CUD (o modello 730 o modello unico) potrà, senza alcun aggravio fiscale, destinare il 5 per mille delle tasse al Comune di Calolziocorte che utilizzerà questi fondi per destinarli all’esenzione dal pagamento della refezione scolastica per le fasce più deboli. Per la contribuzione è necessario indicare il seguente codice fiscale 82001550167. “Ricordo che al contribuente questo gesto non costa nulla, ma può servire ad aiutare il Comune a garantire un pasto a quei bimbi i cui genitori per ragioni varie non possono permettersi la sia pur modesta spesa. Sono parecchi, dateci una mano”.