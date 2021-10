A Garlate al via un corso di difesa personale

Organizzato da Dimensione Shaolin del maestro Raffaele Venzi

Il corso è organizzato in collaborazione con il comune di Garlate

GARLATE – Il Maestro Raffaele Venzi, con il supporto del comune di Garlate che ha fatto in modo di renderlo gratuito per tutti i partecipanti, organizza un corso di difesa personale. Si tratta di un corso per principianti, per chi vuole avvicinarsi a questo tipo di contesto, organizzato da Dimensione Shaolin di Garlate.

Il corso si svolgerà tutti i lunedì a partire dal 18 ottobre, ore 20.15, presso la palestra della scuola A. Frank di Garlate (via Stoppani, ingresso da via Cios). Per informazioni: 380.3683898 oppure dimensioneshaolin.garlate@gmail.com.