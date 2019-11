Airuno, aperte le iscrizioni per il pranzo dell’anziano

L’iniziativa, promossa da Comune e Pro Loco, si terrà domenica 1 dicembre

AIRUNO – Sono aperte le iscrizioni per il pranzo dell’anziano in programma domenica 1 Dicembre 2019. L’iniziativa, già promossa gli scorsi anni e rivolta agli airunesi over 60, è promossa dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale di Airuno in

collaborazione con l’associazione pensionati, la banda Verdi,la scuola primaria e il gruppo Alpini.

Il programma prevede la partecipazione alla messa delle 11 e, a seguire, un aperitivo per tutti offerto dalla banda. Alle 12.30 si andrà a pranzo al ristorante Le Fornasette di Olginate. La quota di partecipazione è di 15 euro. Un contributo che sarà possibile versare al momento dell’iscrizione in una delle seguenti date: 23,27 e 30 novembre presentandosi dalle 10 alle 12 in sala consiliare ad Airuno in Via Pizzagalli Magno 4. Sarà inoltre disponibile un servizio di trasporto da richiedere al momento dell’iscrizione.