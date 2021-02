Alimentazione e pelle: il 2 marzo il secondo “Tè della Salute” 

L’incontro è organizzato da Synlab San Nicolò

LECCO – Si terrà martedì 2 marzo, alle ore 17:30, il secondo Tè della Salute organizzato quest’anno da Synlab San Nicolò.

Ancora in versione digitale, l’incontro verterà questa volta sul binomio tra alimentazione e pelle, come indicato dal fiabesco titolo: “Specchio delle mie brame: dal cibo alla pelle, è suo il reame?”. Un tema di grande interesse per molte donne, che potranno avvalersi della presenza degli Specialisti Giuseppe Laria – Dermatologo e Adriana Simone – Gastroenterologa e Consulente Nutrizionale per apprendere nozioni importanti e dipanare dubbi e curiosità sul tema.

L’accesso alla piattaforma online sarà consentito attraverso iscrizione obbligatoria, che potrà avvenire compilando il form presente a questo link.

Una volta completata l’iscrizione, si riceveranno le istruzioni per accedere alla piattaforma, dalla quale sarà possibile seguire l’incontro di martedì 2 marzo, comodamente da pc, tablet o smartphone.

Per assistenza al processo di registrazione, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa Sig.ra Elizabeth Rosazza – tel. 031/27641940 e-mail: elizabeth.rosazza@synlab.it