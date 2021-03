Anche a Brivio l’iniziativa #ioaccolgo con un fiore

L’iniziativa benefica a supporto delle persone che viaggiano sulla rotta balcanica

Prenotazioni entro il 3 marzo e ritiro poi sabato 6 sul sagrato della chiesa di San Leonardo

BRIVIO – Un fiore per esprimere la vicinanza alle persone che viaggiano sulla “rotta balcanica”. Anche a Brivio si terrà l’iniziativa #ioaccolgo con un fiore, promossa per dare voce alle ingiustizie e ai maltrattamenti subiti dalle donne e dagli uomini in fuga dalle zone di guerra e povertà.

Entro mercoledì 3 marzo sarà possibile ordinare il proprio vasetto scegliendo tra primula, viola o calancola, inviando un sms al numero 328 1121040 o inviando una mail a ioaccolgo.brivio@gmail.com specificando nome e cognome e il fiore scelto.

Sarà poi possibile ritirare il vasetto sabato 6 marzo dalle 10.30 alle 12 sul sagrato della chiesa San Leonardo di Brivio. Il costo è di 3 euro per un vasetto, 5 euro per due vasetti