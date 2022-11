Aperte le iscrizioni per il pranzo di fine anno con Aipa Lecco

Il pranzo si terrà sabato 10 dicembre

Le adesioni vanno formalizzate entro il 5 dicembre: costo 38 euro

IMBERSAGO – Sono aperte le iscrizioni per il pranzo di fine anno promosso dall’Aipa e rivolto a tutti i soci, i pazienti in Tao e i simpatizzanti dell’associazione italiana pazienti anticoagulati.

L’appuntamento è in programma sabato 10 dicembre alle 12.30 al ristorante Lido di via Adda a Imbersago. Il momento conviviale fornirà l’occasione per scambiare gli auguri di Natale e di buon anno. Il prezzo concordato è di 38 euro: il menù prevede una serie di antipasti (culatta di Parma, salame, tortino di patate con pomodoro e mozzarella, bresaola sedano e grana, melanzana alla parmigiana, crocchetta di zucchine), due primi (risotto alla Monzese, ravioli al profumo di basilico), un secondo (brasato con purè), il dolce (strudel di mela con gelato), caffè, acqua, vino e spumante.

Per aderire bisogna contattare entro il 5 dicembre i seguenti numeri: 335 350738 Antonio, 328 8254814 Celestino.