Ausm: avvisi per le candidature a sindaco unico e amministratore delegato

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione Comunale di Calolziocorte ha pubblicato gli avvisi per le candidature alla carica di Amministratore Unico e di Sindaco Unico di “AUSM s.r.l.”. Le persone interessate possono proporre la propria candidatura presentando apposita domanda indirizzata al Sindaco, accompagnata dalla documentazione richiesta dall’avviso. Le domande dovranno pervenire al Comune di Calolziocorte – Ufficio Protocollo Generale – p.za V. Veneto n. 13, 23801 Calolziocorte (LC) entro e non oltre il termine perentorio dell’8 giugno 2020, direttamente o per Posta Elettronica Certificata calolziocorte@legalmail.it o a mezzo raccomandata A.R.

Gli avvisi integrali, con indicazione dei requisiti generali e della documentazione richiesta, sono disponibili sul sito internet www.comune.calolziocorte.lc.it e all’Albo Pretorio on-line. Eventuali informazioni potranno essere richieste, anche telefonicamente, all’Ufficio Segreteria: tel. 0341/639231; mail: servizi.istituzionali@comune.calolziocorte.lc.it