VALMADRERA – Banca del Tempo Valmadrera sta per riaprire i battenti, ma con qualche novità. “Innanzitutto a Galbiate dovremo partire solo da lunedì 21 settembre per permettere il termine dei lavori di ristrutturazione del Parco Ludico. I giorni di apertura, poi, da due diverranno uno solo, ma con due orari diversi. Da lunedì 21, infatti, apriremo i nostri sportelli dalle 10 alle 11 e dalle 20 alle 21 esclusivamente il lunedì”.

Lo sportello di Valmadrera (via Roma 31, presso la ex anagrafe) per ora sarà aperto solo un giorno a settimana, il lunedì sera dalle 17.30 alle 19.30. In questi mesi le disponibilità degli sportellisti del giovedì mattina (dalle 10 alle 12) sono cambiate e l’associazione non è sicura di poter garantire il servizio.

“Tuttavia ci piacerebbe mantenere “in vita” anche questa fascia oraria per offrire alla tua comunità un servizio migliore con una più completa possibilità di accesso. Ci dai una mano? Ci serve l’aiuto di tutti. Affiancheremo soci che sapranno spiegarti tutto ciò che serve sapere e fare e all’occasione risolvere dubbi e perplessità. La paura di non essere capace, oppure semplicemente non sufficientemente brava/o, non deve preoccupare, è molto semplice, basta una minima capacità di utilizzo del computer (minima) e voglia di imparare e di aiutare la tua Comunità. Con l’aiuto dei nostri esperti vedrete che, prima che ce se ne possa accorgere, sarete capaci di gestire tutto quanto”.

Chi è disponibile può inviare una mail a info@bdtvalmadrera.it oppure chiama al 0341-583925 e comunicare la propria disponibilità oppure è possibile recarsi di persona allo sportello.