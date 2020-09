BARZIO – Sabato 12 settembre alle ore 10 Padre Fabio, superiore dei Guanelliani di Santiago, celebrerà a Barzio, nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro, una messa in ringraziamento per tutti i pellegrini del Cammino di Santiago. A seguire terrà una catechesi sul perdono dal titolo “Perdonare non è una elargizione ma il pagamento di un debito”.