Bonaldi Gruppo Eurocar Italia chiude le sue sedi fino al 29 marzo

LECCO – In ottemperanza alle misure urgenti per contenere la diffusione del Coronavirus (Covid19) in Italia, decise dal Governo con il DPCM del 11 marzo 2012, Bonaldi Gruppo Eurocar Italia chiude le sedi di Bergamo, Azzano San Paolo, Treviglio, Lecco, Sondrio e Milano, dal 12 al 29 marzo 2020.

La salute pubblica è massima priorità per il Gruppo, che comprende e condivide l’urgenza del provvedimento che mette in sicurezza dipendenti, collaboratori e clienti. Gianmaria Berziga, Direttore Generale Bonaldi: “Affrontiamo l’emergenza con responsabilità e pronti a tornare quanto prima con tutta la nostra squadra, a servizio dei nostri clienti”.

Novità ed aggiornamenti sono disponibili online sul sito bonaldi.it e sul sito di gruppo eurocar.it.