BRIVIO – Nuovi secchi e pinzette per raccolta della carta e delle magliette, rigorosamente verdi. I Green Boys di Brivio sono stati omaggiati della nuova divisa grazie alla generosità di una ferramenta del Meratese. Un dono arrivato proprio oggi in occasione della giornata mondiale del clima, celebrata anche a Merate con il maxi corteo animato dagli studenti delle scuole superiori. “Ringraziamo la ferramenta per questo regalo che ci fa capire che il nostro lavoro è apprezzato.Sfoggeremo la nuova divisa domenica in occasione della giornata del verde pulito – precisa Ornella Pozzoni – . L’iniziativa è infatti promossa dal Comune di Brivio insieme a tutte le associazioni del paese”. Il sodalizio si era distinto settimana scorsa per avere ripulito da rifiuti di ogni tipo la terra di mezzo situata al confine tra Arlate e Brivio.