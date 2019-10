Calco, ancora qualche posto libero per il mercatino di Natale

Appuntamento domenica 17 novembre lungo il viale della Chiesa

La manifestazione è al primo anno ed è organizzata dalla Pro Loco

CALCO – Ci sono ancora dei posti liberi per partecipare alla prima edizione del mercatino di Natale. L’appuntamento è per domenica 17 novembre lungo il viale della Chiesa. Le bancarelle verranno allestite a partire dalle 8 con il mercatino che diventerà operativo dalle 9. Durante la giornata, al gazebo della Pro Loco, non mancheranno caldarroste, vin brulè e the caldo. Dalle 14 alle 17 sarà possibile incontrare niente meno che Babbo Natale a cui consegnare le letterine di Natale. Durante il pomeriggio sarà presente anche il maestro Vitiello con uno spettacolo musimagicomico, ovvero un cocktail tra musica e magia. La manifestazione chiuderà i battenti alle 17.

